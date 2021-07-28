قطاع الكهرباء والماء..معدل كهربة الوسط القروي بلغ 99,78%

أفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن نسبة الكهربة القروية، التي تقيس مستوى تعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي، بلغت 99,78 % عند متم 2020.

وأضاف المكتب، في بلاغ له عقب انعقاد مجلسه الإداري أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذه النسبة مكنت ما يقارب 13 مليونا من ساكنة العالم القروي من الاستفادة من الكهرباء، مع كل ما ينتج عنه على مستوى تحسين المعيشة وعصرنتها.

وفي ما يخص الجانب الاستثماري، أشار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن سنة 2020 عرفت تحقيق برنامج استثماري مهم، أسفر عن إنجاز استثمارات بلغت قيمتها 8,3 مليار درهم، منها 3,6 مليار درهم بالنسبة للكهرباء، و4,7 مليار درهم بالنسبة للماء الشروب والتطهير السائل.

وأبرز أنه في ما يخص مجال الكهرباء، سجلت سنة 2020 انخفاضا استثنائيا للطلب على الكهرباء، بمعدل قدره 1,2 %، مقارنة بما سجل سنة 2019 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، مسجلا ما يناهز 38.372 جيكاواط ساعة متم 2020.

كما بلغت القدرة الكهربائية المنشأة 10.627 ميكاواط، تمثل فيها الطاقات المتجددة حصة مهمة، وذلك ببدء استغلال المحطة الشمسية أرفود (مشروع المحطة الشمسية تافيلالت 40 ميكاواط)، والمحطة الريحية ميدلت (210 ميكاواط).

أما في ما يتعلق بمجال التطهير السائل، فقد بلغت الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة المياه العادمة المنجزة سنة 2020 ما مجموعه 7.024 متر مكعب في اليوم، وتم التدخل من طرف المكتب بسبع مدن من أجل تسيير قطاع التطهير السائل بها.

وبلغت الاستثمارات في مجال التطهير السائل سنة 2020 ما مجموعه 845 مليون درهم، وأسفرت عن الرفع من نسبة الربط بخدمات التطهير السائل إلى 90%، ونسبة التطهير السائل إلى % 82 لفائدة ساكنة مستفيدة تقدر بـ 5,7 مليون نسمة.

أما في مجال الماء، فقد واصل المكتب مجهوداته من أجل المحافظة على مستوى الخدمات والتأمين المستمر لتزويد كل المدن بصفة عادية بالماء الصالح للشرب، حيث بلغت نسبة التزود 100% في المناطق الحضرية، مع رفع نسبة التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي من %97,4 سنة 2019 إلى 97,8 % مع نهاية سنة 2020.

وحسب المصدر ذاته، فقد تدخل المكتب لتسيير قطاع توزيع الماء الصالح للشرب بـ 28 مركزا جديدا.

وذكر المكتب الوطني للكرهباء والماء الصالح للشرب أن حجم المياه المنتجة سنة 2020 وصل إلى 1.257 مليون متر مكعب، مبرزا أن المشاريع التي تم إنجازها 2020 ساعدت على تجهيز صبيب إضافي يعادل 2.972 لتر في الثانية.

وقد استطاع المكتب بلوغ هذه الأهداف بفضل استثمارات بلغت سنة 2020 ما مجموعه 3,85 مليار درهم، من أجل تعزيز وتأمين إمدادات مياه الشرب للسكان بالوسطين الحضري والقروي.