الأولى
50 شاحنة بلوحة ترقيم واحدة
كشفت قضايا جنحية وتجارية رفعها مدير مؤسسة لبيع الشاحنات يوجد مقرها ببركان، عن تلاعبات خطيرة وتزوير في الوثائق، طالت مجموعة من الشاحنات، التي بيعت بملفين منفصلين، الأول أنجزته المؤسسة ودفعت مقابله إلى الشركة الأم بواسطة شيكات، والثاني أعده مستخدمون بالشركة الأم، وبيع عن طريق قروض بنكية، لدرجة أن عمليات التزويرأكمل القراءة »
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