وطنية
رياضات أسرت قلوب الملوك
الملك تفنن في ركوب الأمواج والتزحلق ومارس الكرة الطائرة والفروسية الأقرب منه عرف عن الملوك العلويين شغفهم بالرياضة وممارستها على مر التاريخ، وزاد ولعهم أكثر بمختلف الأنواع الرياضية، ما جعلهم الأقرب إلى عموم المواطنين. واختلفت الميولات والشغف بممارسة الرياضة من ملك إلى آخر، واعتبر السلطان مولاي عبد العزيز، الذي اعتلىأكمل القراءة »
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