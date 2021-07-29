حوادث
الفرقة الوطنية للجمارك بين الوجودية والمعدومية
لا وجود لأي نص أو سند قانوني يتحدث عن الفرقة في مدونة الجمارك (١/٢) بقلم: أشرف منصور جدوي* صدرت بتاريخ 13 غشت 2018 عن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المذكرة عدد: 5835/511 تقرر بموجبها إحداث الفرقة الوطنية للجمارك، وجعلها تابعة لمديرية الوقاية والمنازعات، مع اعتبار اختصاصها الترابي شاملاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا