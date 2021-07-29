خاص
الجيل الأخضر… حكامة فلاحية
رؤية ملكية تهدف إلى توحيد القطاعات لرفع الناتج الإجمالي ليصل إلى 250 مليار درهم في 2030 تهدف إستراتيجية تنمية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي أطلقها جلالة الملك في فبراير 2020، إلى تعزيز المكاسب التي حققتها خطة المغرب الأخضر، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وتكريس حكامة جديدة، وإرساءأكمل القراءة »
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