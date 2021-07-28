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أسبوع للحصول على جرعة لقاح!

منذ 4 دقائق
لم يتمكن عدد كبير من المواطنين القاطنين بدار بوعزة، الذين توصلوا بالرسالة النصية، من أجل التوجه إلى مركز التلقيح الوحيد التابع للجماعة للاستفادة من التطعيم، من الحصول على جرعاتهم منذ أسبوع كامل. وعلمت “الصباح”، أن مركز التلقيح المذكور، أصبح، في الأسابيع الأخيرة، يقفل أبوابه ابتداء من الثالثة بعد الزوال، رغمأكمل القراءة »


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