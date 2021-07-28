الأولى
كبار المنتخبين تحت مجهر التنصت
صلاحيات واسعة للقضاء في تتبع المكالمات خلال الحملة الانتخابية أثارت مسألة التنصت على هواتف المنتخبين، خلال مرحلة الحملة الانتخابية نقاشات حادة، بين من يرى أن المسألة غير قانونية وتشكل خرقا جوهريا للمبادئ العامة، على اعتبار أن التنصت إجراء يأتي في إطار شبهة وجود فعل جرمي، وبين من يرى أن الأمرأكمل القراءة »
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