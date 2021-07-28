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الداخلية على أبواب تمرد وشيك
أعوان السلطة يرفضون تمتع القياد بـ “المعاشرة اليومية” معهم دون توثيق “عقد الزواج” وجهت مجموعة من “المقدمين” تطلق على نفسها تنسيقية أعوان السلطة بالمملكة المغربية، نداء عاجلا إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يطالبون فيه بإخراج قانونهم الأساسي، رافضين معاملتهم مثل “العاهرات” على حد تعبير بيان شديد اللهجة توصلت “الصباح”أكمل القراءة »
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