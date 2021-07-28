وطنية
أسعار المحروقات تلهب الجيوب
هاجمت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” حكومتي بنكيران والعثماني، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بعد حذف الدعم وتحرير السوق، والتفرج على الخسائر الناجمة عن توقيف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، وتشجيع استيراد المواد الصافية. وانتفضت الجبهة، في رسالة موجهة إلى سعد الدين العثماني، في آخر الولاية الحكومية، احتجاجا على ضرب القدرة الشرائيةأكمل القراءة »
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