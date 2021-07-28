وطنية
تحويلات المهاجرين تجاوزت 6800 مليار
تجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 68 مليار درهم (6800 مليار سنتيم)، خلال السنة الماضية، ولم تؤثر تداعيات الجائحة عليها، إذ عرفت زيادة بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بـ 2019. ويأتي المغاربة المقيمون بفرنسا في المقدمة، إذ حولوا، حسب معطيات مكتب الصرف، مبالغ مالية تجاوزت 24 مليار درهم (2400 مليار سنتيم)،أكمل القراءة »
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