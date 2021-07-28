الرياضة
الريان يغري التكناوتي بـ 900 مليون
العرض لا يناسب الوداد والفريق القطري يتمسك بالحارس علمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن الوداد توصل بعرض قطري، بخصوص حارس مرماه رضى التكناوتي. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الريان قدم 900 مليون، نظير الاستفادة من خدمات حارس الوداد في الميركاتو الصيفي. وحسب المصادر نفسها، فإن العرض لا يناسب الوداد، بالنظرأكمل القراءة »
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