الرياضة
سلة سلا بطلة للمرة الثامنة
توج جمعية سلا لكرة السلة بلقب البطولة، أول أمس (الاثنين)، عقب فوزه على الفتح الرياضي ب84 نقطة، مقابل 81 نقطة، خلال المباراة التي جمعتهما بقاعة الأمير مولاي رشيد ببرشيد. وبلغ الفريق السلاوي المباراة النهائية بعد تفوقه على الكوكب المركشي في نصف النهائي الأول ب87 نقطة مقابل 61، فيما تجاوز الفتحأكمل القراءة »
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