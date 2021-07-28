الرياضة
مالانغو ورحيمي لن يحلا أزمة الرجاء
بيعهما لن يكفي لتجاوز العقبات المالية وتحقيق التوازن لن يكفي الرجاء بيع نجميه سفيان رحيمي والكونغولي بين مالانغو، لحل الأزمة التي تطوقه. وإذا كانت صفقتا اللاعبين تضخ في ميزانية الفريق سبعة ملايير على أبعد تقدير فإن ديون الفريق تتجاوز 18 مليار حسب الرئيس رشيد الأندلسي، ما يدعو إلى البحث عنأكمل القراءة »
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