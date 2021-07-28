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“فيزا موفي” تعود للرباط
تحتضن الرباط، مابين 4 و 8 غشت المقبل التظاهرة السینمائية في الهواء الطلق “فيزا موفي” الموجهة لعموم أفراد العائلة. وأفاد بلاغ لجمعية “مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون” أن هذه التظاهرة تعود في شكل جديد هذه السنة بفضل دعم الجمهور وشركاء الجمعية الممثلين في ولاية الرباط سلا القنيطرة والمعهد الفرنسي بالرباط،أكمل القراءة »
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