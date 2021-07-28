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الموت يختطف نجم “غلادياتور”
توفي الممثل الأسكتلندي مايك ميتشل، نجم فيلمي”غلادياتور” و”برايفهارت”، نهاية الأسبوع الماضي، خلال قضائه لعطلته في مدينة فتحية التركية الساحلية، عن سن 65 عاما. وكشفت وكالة أنباء “دوغان” التركية أن مايك توفي إثر تعرضه لنوبة قلبية وقد عُثر على جثمانه في مقصورة داخل مرسى بحري في المدينة الساحلية السياحية. وكان مديرأكمل القراءة »
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