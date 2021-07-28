حوادث
8 سنوات لمتهم بالسرقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا بإدانة شخص والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح والتهديد وإهانة الضابطة القضائية وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع واستهلاك المخدرات والسكر العلني البين وإحداثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا