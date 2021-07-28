أسواق
الغش الضريبي يكلف 7200 مليار
يكلف الغش الضريبي خزينة الدولة، حسب ما صرح به لـ”الصباح” المدير العام السابق للمديرية العامة للضرائب، نصف الموارد الضريبية التي يتم تحصيلها حاليا. وبالرجوع إلى تقرير المديرية العامة للضرائب الخاص بالسنة الماضية، نجد أن الموارد الضريبية الإجمالية الصافية تجاوزت 144 مليار درهم، ما يعني أن كلفة الغش الضريبي تناهز 72أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا