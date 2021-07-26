بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

أنهت بورصة البيضاء تداولات، اليوم الاثنين، على وقع الانخفاض، متأثرة بالأداء السلبي لقطاعات “شركات المساهمة” و”الموزعون” و” الأجهزة, البرمجيات و الخدمات الحاسوبية”.

فعند نهاية التداولات، خسر مازي، وهو مؤشر يشمل المعاملات المالية من نوع الأسهم، 0,28% مستقرا عند 12.183,41 نقطة، فيما هبط مؤشر MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,27% إلى 994,42 نقطة، وماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,34% إلى 9.896,5 نقطة .

وبدروه، تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بـ 0,09% إلى 913,66 نقطة.

في حين، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ، انخفاضا بـ 0,3% إلى 11.511,43 نقطة. كما تراجع “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” بـ 0,12% إلى 10.386,58 نقطة.

وعلى المستوى القطاعي، أنهت 15 قطاعا من بين 24 قطاعا مدرجا بالبورصة اليوم على وقع الانخفاض.

وضمن القائمة “شركات المساهمة” التي بصمت عن أقوى انخفاض (-3,97%)، متبوعة بـ “الموزعون” (-2,16%)، و” الأجهزة, البرمجيات و الخدمات الحاسوبية” (-1,81%).

وبالمقابل، بصمت قطاعات “النفط والغاز” و”المناجم” و”الاتصالات” عن أفضل أداء في حصة الإغلاق بـ 1,42% و0,39% و0,37% على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 103,58 مليون درهم، في حين استقرت رأسملة البورصة عند 627,03 مليار درهم.

وضمن أقوى الانخفاضات دلتا هولدينغ (-4%)، وإقامات دار السعادة (-3,61%)، والقرض العقاري والسياحي (-2,75%)، ولابيل في (-2,7%)، والنقل (-2,33%).

بينما سجل أقوى أداء من قبل فيني بروسيت (+3,99%)، وشركة استغلال الموانئ_ مرسى المغرب (+2,52%)، وإفريقيا غاز (+1,98%)، وستوكفيس شمال إفريقيا (+1,92%)، وإيمورانت آنفيست (+1,51%).