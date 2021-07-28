حوادث
الرصاص لاعتقال جانح بتمارة
تسبب جانح كان في حالة غير طبيعية في فوضى بتمارة، الأحد الماضي، بعد أن هدد المارة بالسلاح الأبيض، وأبدى مقاومة عنيفة في حق الشرطة التي حلت عناصرها بالمكان لاعتقاله، قبل أن يضطر أحد أفرادها إلى استعمال سلاحه الوظيفي. اضطر ضابط أمن يعمل بالهيأة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة لاستخدام سلاحهأكمل القراءة »
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