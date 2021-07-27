الرياضة
الموت يخطف المدرب بلخوجة
خطف الموت صابر بلخوجة، مدرب اتحاد أيت ملول والمدرب السابق للنادي القنيطري، أمس (الاثنين)، بالمضيق، حيث كان يقضي عطلته الصيفية رفقة أسرته، قبل أن يلبي نداء ربه، إثر أزمة قلبية حادة. وخلفت وفاة بلخوجة أسى عميقا في صفوف زملائه ومعارفه والجمهور القنيطري، الذين نعوا رحيله عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.أكمل القراءة »
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