الرياضة
كورونا يعود بقوة
11 مصابا بالدفاع الجديدي ينضافون إلى خماسي طنجة ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في البطولة الوطنية لكرة القدم إلى 16 حالة، تم تسجيلها في ثلاثة أيام. وأعلن الدفاع الحسني الجديدي تسجيل 11 حالة إصابة بالفيروس، حسب ما أفرزته نتائج المسحة الطبية التي خضعت لها مكونات الفريق، أول أمس (الأحد).أكمل القراءة »
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