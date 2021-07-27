وطنية
منع قياديين من “بيجيدي” من الترشح
التشطيب عليهم من سجل الناخبين والقضاء يرفض تظلماتهم اهتز العدالة والتنمية على وقع منع بعض قادته، من الترشح والتصويت في انتخابات 8 شتنبر المقبل، بالتشطيب عليهم من سجلات الناخبين بناء على قرار تغيير محل سكناهم. ويهم قرار التشطيب من لوائح المسجلين عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط القنيطرة، وعبد العاليأكمل القراءة »
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