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وطنية

منع قياديين من “بيجيدي” من الترشح

منذ 5 دقائق
عبد الصمد السكال (وسط) أحد المشطب عليهم (أرشيف)
التشطيب عليهم من سجل الناخبين والقضاء يرفض تظلماتهم اهتز العدالة والتنمية على وقع منع بعض قادته، من الترشح والتصويت في انتخابات 8 شتنبر المقبل، بالتشطيب عليهم من سجلات الناخبين بناء على قرار تغيير محل سكناهم. ويهم قرار التشطيب من لوائح المسجلين عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط القنيطرة، وعبد العاليأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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