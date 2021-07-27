الرياضة
الزمامرة يفتقد 5 لاعبين في مواجهة الحسم
الحواصلي وحميدوش وحمدان أبرز الغائبين يفتقد نهضة الزمامرة خمسة من أبرز لاعبيه، في مباراته المصيرية أمام سريع وادي زم، التي تجرى في السابعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن الدورة الأخيرة لبطولة القسم الأول. ويغيب الحارس ياسين الحواصلي بسبب عقوبة التوقيف الصادرة في حقه لمباراة واحدة، بعدما جمع أربع بطاقات صفراء،أكمل القراءة »
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