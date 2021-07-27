مجتمع
مدير سانديك بـ “كابونيغرو” تجاوز اختصاصاته
اختار أحد الأشخاص الذي يشرف على سانديك منتجع سياحي يقع على طول الطريق المؤدية إلى شاطئ الرأس الأسود (كابو نيغرو) بعمالة المضيق الفنيدق، أن يتحول إلى وسيط في كراء الشقق المفروشة بهذه الإقامة، محاولا منع بعض الوكلاء العقاريين القانونيين من ممارسة أعمالهم، حتى يتسنى له “الاستفراد بهذه المهمة”، البعيدة عنأكمل القراءة »
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