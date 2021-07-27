الأولى
لا عزاء للكارهين… “مرحبا بيكم في بلادكم”
حملة بائسة بعد وصول أول طائرة من إسرائيل شنها الحاقدون دعما لـ “القضية الفلسطينية” ضد مصلحة الوطن في الوقت الذي هلل المغاربة، مهنيون في السياحة ومواطنون عاديون، بوصول أول طائرة إسرائيلية قادمة من تل أبيب إلى مطار مراكش المنارة الدولي، وتبادلوا عبر “واتساب” و”فيسبوك” “فيديوهات” استقبالهم بـ “الدقايقية” والحلوى المغربيةأكمل القراءة »
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