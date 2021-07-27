الصباح الفني
قالوا
الغافولي كتب الفنان زكرياء الغافولي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم”. صقر كتبت الممثلة آمل صقر تدوينة على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيها “الحياة ليست سهلة لولا الأمل في غد أفضل”. بلمير كتبت الفنانة رجاء بلمير على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “يخطئ القلبأكمل القراءة »
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