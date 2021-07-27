الرياضة
حكيمي يهزم كورونا
سجل الدولي المغربي، أشرف حكيمي، أول هدف بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان، خلال المباراة الودية التي جمعته بأورليان من أندية القسم الممتاز، السبت الماضي. ودخل الدولي المغربي، الذي كان مصابا ب”كورونا” احتياطيا في المباراة، وقدم دعما للجهة اليمنى لفريق العاصمة، قبل أن يتمكن من تسجيل هدف الفوز. وقال حكيمي،أكمل القراءة »
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