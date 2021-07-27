الرياضة
“كاف” تمهد لـ “السوبر” بتصنيف الأندية
كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، عن الترتيب الجديد للأندية، والذي يعتمد على النتائج المسجلة بالبطولات القارية في المواسم الخمسة الأخيرة. وينتظر اعتماد التصنيف في تحديد الفرق المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي. واحتل الأهلي المصري المركز الأول في ترتيب الأندية الإفريقية، متقدما على أندية الترجي الرياضيأكمل القراءة »
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