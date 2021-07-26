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“بيجيدي” يستنفد الريع الحكومي
أخر سعد الدين العثماني الاستجابة لمطالب الحلفاء بتقنين محايد لمسألة التعيين في المناصب العليا إلى آخر مجلس حكومي، قبيل بدء المسلسل الانتخابي، إذ في الوقت الذي تضمن فيه جدول أعمال مجلس غد (الثلاثاء) آخر المقترحين للمناصب، اشتمل أيضا على مشروع مرسوم للتداول في إحداث “الهيأة الوطنية للمناصب العليا”، بعدما ثبتأكمل القراءة »
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