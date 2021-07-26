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حوادث

التحقيق في “تشطيب” انتخابي لدوار بتارودانت

منذ ساعتين
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتارودانت، أخيرا، بفتح تحقيق في مضمون شكاية تقدم بها مواطنون بجماعة «إيملمايس» إلى وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، بشأن ما اعتبروه خروقات ارتكبتها اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، التابعة لقيادة أركانة بعمالة الإقليم. وذكرت مصادر متطابقة ل»الصباح» أن مجموعة من سكان أحد الدواوير التابعة للدائرةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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