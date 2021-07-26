الرياضة
الرجاء بالعصبة مع وقف التنفيذ
الجماهير ودعت مالانغو وغير راضية عن موعد الجمع العام يشارك الرجاء في النسخة المقبلة لعصبة الأبطال، بعد احتلاله الرتبة الثانية في بطولة الموسم الحالي، إثر فوزه في الجولة 29 على نهضة الزمامرة، بهدف لصفر الجمعة الماضي. وأكد رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء، أن المشاركة تظل موقوفة التنفيذ، بتفادي الفريق عقوبات “فيفا”أكمل القراءة »
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