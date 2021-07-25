صيف 2021.. برنامج تنشيطي للقرب بعين الشق والحي الحسني والنواصر

احتضنت عدة مرافق بعمالات مقاطعات عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر، خلال الفترة ما بين 14 و19 يوليوز الجاري، فعاليات المرحلة الأولى للبرنامج التنشيطي للقرب.

ويهم هذا البرنامج التنشيطي الذي أطلقته وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الشباب والرياضة بشراكة مع الجامعة الوطنية التخييم خلال الفترة الصيفية الحالية، تنظيم أنشطة ترفيهية وتربوية ورياضية لفائدة الأطفال واليافعين بدور الشباب والمراكز السوسيو رياضية للقرب.

واستفاد خلال هذه المرحلة التي شملت 20 مؤسسة تعنى بالأنشطة التربوية والرياضية، 1370 طفلا وطفلة ينتمون لمختلف الأحياء بالوسطين الحضري والقروي بعمالات مقاطعات عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر. وجرى تنظيم مختلف هذه الأنشطة في احترام تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد-19.

ويستأنف هذا البرنامج التنشيطي للقرب من خلال المرحلة الثانية التي ستنظم ما بين 26 يوليوز وفاتح غشت المقبل.