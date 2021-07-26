الرياضة
خروقات بشركات الأندية
إدلاء بحساب الشركة للاستفادة من الدعم يضع رؤساء في قفص الاتهام كشفت معطيات حصلت عليها الصباح أن رؤساء أندية وطنية يلجؤون إلى أساليب جديدة، في سبيل الحصول على دعم الجماعات الترابية، بعد القرار الصادر بإنشاء الأندية لشركات رياضية، تطبيقا لمقتضيات قانون التربية والرياضة 30 – 09، وبناء على قرارات الجامعةأكمل القراءة »
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