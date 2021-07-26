اذاعة وتلفزيون
منير في “إجازة مفتوحة”
يواصل فريق عمل مسلسل “إجازة مفتوحة” تصوير مشاهده، ويشارك في بطولته شريف منير ولقاء الخميسي ومراد مكرم ومن المنتظر عرضه في موسم الشتاء المقبل. وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحةأكمل القراءة »
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