الرياضة
“دموع البقاء” في مباراة الجيش وآسفي
الفريق المسفيوي تنفس الصعداء والجيش يشرع في التحضير لنصف النهائي تنفس أولمبيك آسفي الصعداء، بعد التعادل أمام الجيش الملكي دون أهداف في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، بالملعب البلدي في القنيطرة، لحساب الدورة 29 من منافسات البطولة. واحتاج الفريق المسفيوي إلى نقطة واحدة، من أجل الحسم في بقائه رسمياأكمل القراءة »
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