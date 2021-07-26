الرياضة
الصديقي: لم أحسم مستقبلي
مدرب المسيرة قال إن الفريق حافظ على مقومات الكبار رغم نزوله إلى الهواة قال سعيد الصديقي، مدرب شباب المسيرة، الذي حقق الصعود رفقة فريقه إلى بطولة القسم الثاني، إن الفريق حافظ على جميع مكونات الأندية الكبيرة، رغم نزوله إلى قسم الهواة. وكشف الصديقي في حوار مع «الصباح»، أن ما شجعهأكمل القراءة »
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