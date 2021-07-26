الرياضة
صدمة في بداية الأولمبياد
انسحب الدراج المغربي محسن الكرواجي، من السباق على الطريق، خلال منافسات الألعاب الأولمبية التي تحتضنها طوكيو إلى غاية 8 غشت المقبل، بسبب ضعف تنافسيته، وعدم قدرته على منافسة الدراجين. وجاء انسحاب الممثل الوحيد للجامعة الملكية المغربية للدراجات، قبل 40 كيلومترا على بلوغه خط النهاية، بعد أن عجز عن إتمام المنافسة.أكمل القراءة »
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