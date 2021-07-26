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القراءة وسؤال النهضة

منذ ساعتين
يختزل موضوع القراءة أبرز أعطابنا البنيوية التي يجب أن نعود إليها في كل مرة، وأن نلح ولا نيأس في مواجهتها بكل الأساليب والطرق الممكنة، لسبب بسيط، هو أن غياب القراءة، والقراءة الجادة، يعني مباشرة غياب التقدم، وغياب أي رهان تحديثي للمجتمع، ولذلك فسؤال القراءة، يعني في العمق، وفي النهاية، سؤالأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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