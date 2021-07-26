حوادث
اتهام أب بهتك عرض بناته
نفى المنسوب إليه مدعيا أن زوجته حرضتهن ضده إنجاز: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، تأخير البت في ملف جنائي يتابع فيه أب من أجل جناية هتك عرض بناته الثلاث، إلى الشهر المقبل لصعوبة التواصل معه عن بعد، ومطالبة محاميه بمحاكمته حضوريا. برزتأكمل القراءة »
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