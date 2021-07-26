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عقد هبة من أسرة الراحل اليوسفي
تم توقيعه لفائدة المؤسسة الوطنية للمتاحف ومؤسسة أرشيف المغرب تم، أخيرا، توقيع عقد هبة مقدمة من أسرة الراحل عبد الرحمان اليوسفي لفائدة المؤسسة الوطنية للمتاحف ومؤسسة أرشيف المغرب، في حفل احتضنه مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط. وعبر مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف عن سعادته الكبيرة بهذه الهبة، خاصةأكمل القراءة »
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