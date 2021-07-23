محامي المغرب بباريس: المملكة لم تتجسس على أحد والقضاء سيكشف من وراء هذه الأكاذيب

وصف أوليفيي باراتيلي، محامي المغرب بباريس، إمكانية تجسس المغرب على شخصيات سياسية بفرنسا أو في بلد آخر، مغالطات وأكاذيب.

وقال باراتيلي في حوار على قناة “بي إم إف” الفرنسية، إن المغرب لم يحصل على برنامج “بيغاسوس” من شركة NSO وأنها نفت ذلك رسميا، وأكدت أنها لم تتعامل مع المغرب أبدا.

وأضاف المحامي الفرنسي المكلف من قبل المغرب، أن كل ما يتم الترويج له على وسائل الإعلام، مخالف للحقيقة، ولهذا الغرض كلف من قبل المملكة من أجل جر كل من سولت له نفسه اتهام المملكة دون دليل، للقضاء.

وقال باراتيلي إن الشركة تتعامل مع أربعة دول فقط في الشرق الأوسط، وهي تركيا والبحرين والسعودية والإمارات، لوقف الجريمة المنظمة والإرهاب وجرائم الاتجار بالبشر واختطاف القاصرين، كما شددت على ذلك الشركة نفسها.

وطالب المحامي كل من يتهم المغرب، بتقديم الأدلة على كلامهم، مبرزا أن كل ما قيل لحد الآن عار من الصحة ومجرد افتراءات.

وبخصوص أمنستي، قال المحامي الفرنسي أن المغرب طالب بدليل على افتراءاتها قبل أكثر من سنة، لكنهم لم يقدموا شيئا لحد الآن، وهو ما يعني غياب دليل على كل ما يشاع.

وأضاف “العد التنازلي بدأ لمقاضاة أمنيستي و”فوربيدن ستوريز”، لأن المغرب يريد تسليط الضوء على كل هذه الأكاذيب وكشف المتورط وراء هذه المؤامرة المحبوكة، الغرض منها هو زعزعة العلاقة الدبلوماسية المتميزة بين المملكة وفرنسا”.