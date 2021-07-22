المغرب يجر “فوربيدن ستوريز” وأمنيستي للقضاء

قرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان أرسله لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد البيان أن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وسبق للمملكة التأكيد من خلال بلاغ للحكومة، أن كل الادعاءات التي نشرتها صحف أجنبية وخاصة فرنسية، عارية من الصحة، وتفتقر لأي دليل.