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الصباح الفني

دورة خريفية لمهرجان أصيلة

منذ دقيقتين
الشاعر عبد الكريم الطبال من الأسماء المحتفى بها (خاص)
احتفاء أدبي بقاسم حداد وعبد الكريم الطبال وشوقي بزيع وآخرين تحتضن أصيلة، خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و21 نونبر المقبلين، الدورة الخريفية لموسمها الثقافي الدولي في نسخته الثانية. وأفاد بلاغ لمؤسسة منتدى أصيلة، بأن الدورة الخريفية لموسم أصيلة ستنظم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة وجماعة أصيلة. وستتميز الدورةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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