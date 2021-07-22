نشرة إنذارية : موجة حر ما بين 42 و 48 درجة من اليوم الخميس وإلى السبت المقبل

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية السبت المقبل.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 45 و48 درجة، اليوم الخميس وغدا الجمعة، بكل من أسا الزاك وبني ملال وقلعة السراغنة والسمارة والفقيه بنصالح ومراكش والرحامنة وتارودانت وطاطا وزاكورة.

وأضافت النشرة أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و45 درجة، خلال نفس الفترة، بكل من أكادير إدوتانان، بولمان، شتوكة-أيت باها، الحاجب، الرشيدية، الصويرة، فاس، كلميم، كرسيف، إنزكان-آيت ملول، الخميسات، خنيفرة، خريبكة، مكناس، مولاي يعقوب، وزان، وجدة أنجاد، صفرو، سطات، سيدي إفني، سيدي قاسم، تاونات، تاوريرت، تازة وتزنيت.

وسجلت المديرية أن موجة الحر هاته ستهم أيضا، يوم السبت المقبل، أسا الزاك وبني ملال وقلعة السراغنة والسمارة والصويرة والفقيه بنصالح وكلميم وكرسيف وخنيفرة وخريبكة ومراكش ووجدة أنجاد والرحامنة وسطات وسيدي إفني وتارودانت وطاطا وتازة وتيزنيت وزاكورة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و45 درجة.