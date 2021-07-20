الصباح الفني
قالوا
تاج الدين كتبت الممثلة ساندية تاج الدين تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “ليست ساعات السهر في آخر الأمر، سوى حيز لا ينتهي من رفض الفكر للفكر، إنها الوعي وقد ضاق بالوعي”. سعد قالت الفنانة هدى سعد على حسابها الرسمي على “إنستغرام” “كل يوم جديد هو فرصة أخرى لتغير حياتك”. القاطيأكمل القراءة »
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