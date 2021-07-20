وطنية
الانتخابات توقف العطلة القضائية
لن تتوقف الحركة بالمحاكم، كما كان متعارفا عليه بشأن العطل الصيفية، إذ أفادت مصادر “الصباح” أن الاستحقاقات الانتخابية التي يشهدها المغرب دفعت إلى تفعيل إجراءات استثنائية، بشأن العطلة القضائية إذ ستتوقف المحاكم خلالها بشكل شبه كلي باستثناء الاستعجالي والتلبس، في غشت. وأضافت المصادر ذاتها أن تعليمات وجهت لبعض المسؤولين القضائيينأكمل القراءة »
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