الرياضة
بساك يغادر المصحة
غادر أحمد مروان بساك، حارس أولمبيك آسفي، المصحة التي أجرى فيها عملية جراحية الأسبوع الماضي. وأفاد الحارس أن العملية الجراحية، التي خضع لها بإحدى المصحات الخاصة باالبيضاء، كانت ناجحة وأنه سيغادر المصحة في غضون اليومين المقبلين بهدف الخضوع إلى برنامج تأهيلي خاص. وتوجه بالشكر إلى الطاقم الطبي الذي أشرف علىأكمل القراءة »
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