أســــــرة
ممارسة الرياضة
من أهم النصائح التي يقدمها اختصاصيو التغذية، ممارسة التمارين الرياضية، خلال أيام العيد، لمنع تراكم الدهون في الجسم، ولتنشيط الدورة الدموية ومنع انسداد الشرايين. فإذا كان من الصعب في العيد ممارسة التمارين الرياضية، أو الذهاب لصالة الألعاب الخاصة بالتدريبات، يمكن للشخص أن يمارس الرياضة في المنزل بأسهل الطرق، من خلال حركات سهلة وبسيطة،أكمل القراءة »
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