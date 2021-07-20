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سبيلا يجتاز وضعا صحيا صعبا
مفكر الحداثة المغربي نقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات الرباط يجتاز المفكر المغربي محمد سبيلا، في الفترة الأخيرة، وضعا صحيا صعبا، استلزم نقله إلى المستشفى تحت العناية المركزة، بسبب مضاعفات إصابته بوباء كورونا. وذكر بلاغ للمكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، أن المفكر محمد سبيلا يوجد طريح الفراش بالعناية المركزة بمستشفىأكمل القراءة »
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