اختتام الدورة الصيفية من موسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين

اختتمت مساء أمس (الأحد) الدورة الصيفية من النسخة الثانية والأربعين من موسم أصيلة الثقافي الدولي ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشملت هذه الدورة، التي نظمتها مؤسسة منتدى أصيلة، تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات، ومشغل الصباغة على الجداريات خاص بأطفال مدينة أصيلة، ومشغل النحت والرسم، إلى جانب معرض “ربيعيات 2021” ، الذي أقيم برواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية.

بهذه المناسبة، قام رئيس مؤسسة منتدى أصيلة، محمد بن عيسى، رفقة الفنانين المشاركين وعدد من الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية بزيارة لمختلف المعارض والمشاغل المنظمة ضمن الدورة الصيفية لموسم أصيلة الدولي.

وأكد محمد العنزاوي، فنان تشكيلي مغربي والمسؤول عن ورشة الجداريات والصباغة، في تصريح لـ(ومع)، أن هذه الدورة من الموسم كانت استثنائية بالنظر إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا والقيود الصحية المفروضة التي حدت من تنقل عدد من الفنانين، مبرزا أن الجداريات الرائعة التي تزين أسوار المدينة والمعارض المنظمة تثبت انتصار موسم أصيلة الثقافي على الجائحة.

من جانبه، اعتبر التشكيلي البحريني أحمد عنان، الفنان الأجنبي الوحيد المشارك في فعاليات هذا الموسم، أن الدورة الصيفية لموسم أصيلة جاءت في سياق الجائحة ك “انفراجة فنية في بلد جميل”، مثمنا تبادل الخبرات والتقنيات والأفكار بين الفنانين المشاركين في هذه الفعالية.

وأشاد عدد من الفنانين العصاميين المشاركين في الجداريات ومشاغل الرسم والنحت بالمستوى الفني الرفيع للتأطير والتوجيه خلال هذه الدورة من الموسم، معربين عن الأمل في أن تحدو باقي المدن نهج أصيلة لكي يعم الفن المدن المغربية.